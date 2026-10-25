التعاون الإسلامي تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة والمدينة المنورة

جدة-سانا
أدانت منظمة التعاون الإسلامي السبت بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي الطائف وجدة في المملكة العربية السعودية، محذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرارها.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إن أمينها العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد أن استهداف وادي المغمس في محيط صعيد عرفات الطاهر بصاروخ باليستي يعكس استهتار منفذي هذه الاعتداءات الآثمة بحرمة الأماكن المقدسة وأمن المدنيين”.
ودعا ولد الشيخ أحمد دول العالم الإسلامي إلى التحرك الجماعي واتخاذ موقف حازم ومسؤول لردع ميليشيا الحوثي ووضع حد لممارساتها الإجرامية، مجدداً تضامن المنظمة الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية يمثل اعتداءً على الأمة الإسلامية جمعاء، ويستوجب موقفاً دولياً حازماً وتحركاً عاجلاً لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة مرتكبيها.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة.