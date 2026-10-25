التعاون الإسلامي تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة والمدينة المنورة

جدة-سانا‏

أدانت منظمة التعاون الإسلامي السبت بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي التي ‏استهدفت مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي الطائف وجدة في المملكة العربية السعودية، ‏محذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرارها.‏

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إن أمينها العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد ‏أكد أن استهداف وادي المغمس في محيط صعيد عرفات الطاهر بصاروخ باليستي يعكس ‏استهتار منفذي هذه الاعتداءات الآثمة بحرمة الأماكن المقدسة وأمن المدنيين”.‏

ودعا ولد الشيخ أحمد دول العالم الإسلامي إلى التحرك الجماعي واتخاذ موقف حازم ومسؤول ‏لردع ميليشيا الحوثي ووضع حد لممارساتها الإجرامية، مجدداً تضامن المنظمة الكامل مع ‏المملكة العربية السعودية ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة ‏أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.‏

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية يمثل اعتداءً ‏على الأمة الإسلامية جمعاء، ويستوجب موقفاً دولياً حازماً وتحركاً عاجلاً لوقف هذه ‏الاعتداءات ومساءلة مرتكبيها.‏

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم سقوط شظايا اعتراض ‌‏صاروخين ‏باليستيين أطلقتهما ‏ميليشيا الحوثي باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة.‏