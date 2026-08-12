رومانيا تغلق محطتها النووية الوحيدة جراء انخفاض منسوب نهر الدانوب

بوخارست-سانا

أعلنت رومانيا أن محطة تشيرنافودا النووية، الوحيدة في البلاد، ستبدأ غداً إغلاق وحدتها الثانية، نتيجة الانخفاض القياسي في منسوب نهر الدانوب، الذي تستخدم مياهه في تبريد مفاعلات المحطة.



ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الطاقة الرومانية قولها في بيان اليوم الأربعاء: إن “الوحدة الثانية من محطة تشيرنافودا النووية ستُغلق بطريقة منظمة اعتباراً من الغد، في ظل الظروف الهيدرولوجية الراهنة”.



وأشارت الوزارة إلى أن مصادر بديلة، بينها طاقة الرياح وواردات الكهرباء، ستغطي احتياجات البلاد، داعية إلى ترشيد الاستهلاك.



وكانت المحطة أوقفت نهاية الشهر الماضي أحد مفاعليها البالغة قدرة كل منهما 700 ميغاواط، فيما أسهمت أعمال تجريف وتحويل مجرى المياه في تأجيل إغلاق المفاعل الثاني، وأعلنت هنغاريا المجاورة في الثاني من شهر آب الجاري إغلاق محطة “باكش” النووية، إثر انخفاض منسوب مياه النهر.