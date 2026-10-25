بلغاريا تنتخب رئيساً جديداً وسط مخاوف من هجمات المسيّرات في البحر الأسود

صوفيا-سانا‏

يتوجه الناخبون في بلغاريا اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، وسط ‏مخاوف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، عقب هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت ‏سفناً تجارية في البحر الأسود.‏

وذكرت رويترز أن استطلاعات الرأي تضع الرئيسة بالإنابة إليانا يوتوفا، البالغة من العمر ‌‏61 عاماً، ورئيس حكومة تصريف الأعمال السابق أندريه جيوروف، 50 عاماً، في صدارة ‏السباق الرئاسي الذي يضم 27 مرشحاً.‏

وطلبت الحكومة البلغارية مساعدة حلفائها لتعزيز الأمن البحري، فيما أدان المرشحان ‏الأبرزان الهجمات واختلفا في مواقفهما من الحرب الروسية الأوكرانية، وسبل التعامل مع ‏تداعياتها.‏

ويحظى جيوروف بدعم أحزاب إصلاحية مؤيدة للغرب، ويُعرف بمساندته لأوكرانيا، كما ‏وقّع خلال توليه رئاسة الحكومة اتفاقاً للتعاون الأمني مع كييف. ‏

في المقابل، تولت يوتوفا الرئاسة بالإنابة في كانون الثاني الماضي، بعد استقالة رئيس الوزراء ‏رومين راديف لخوض الانتخابات البرلمانية، التي حققت فيها قائمته فوزاً، وتحظى يوتوفا ‏بدعمه، ويتبنى الطرفان موقفاً يدعو إلى إنهاء الحرب بالوسائل الدبلوماسية.‏

وفي حال فوز يوتوفا، ستصبح أول امرأة تُنتخب رئيسة لبلغاريا.‏

ومن المقرر أن يبدأ التصويت عند الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي لبلغاريا، على ‏أن تُغلق مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة مساءً.‏