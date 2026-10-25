بلغاريا تنتخب رئيساً جديداً وسط مخاوف من هجمات المسيّرات في البحر الأسود

صوفيا-سانا
يتوجه الناخبون في بلغاريا اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، وسط مخاوف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، عقب هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت سفناً تجارية في البحر الأسود.
وذكرت رويترز أن استطلاعات الرأي تضع الرئيسة بالإنابة إليانا يوتوفا، البالغة من العمر 61 عاماً، ورئيس حكومة تصريف الأعمال السابق أندريه جيوروف، 50 عاماً، في صدارة السباق الرئاسي الذي يضم 27 مرشحاً.
وطلبت الحكومة البلغارية مساعدة حلفائها لتعزيز الأمن البحري، فيما أدان المرشحان الأبرزان الهجمات واختلفا في مواقفهما من الحرب الروسية الأوكرانية، وسبل التعامل مع تداعياتها.
ويحظى جيوروف بدعم أحزاب إصلاحية مؤيدة للغرب، ويُعرف بمساندته لأوكرانيا، كما وقّع خلال توليه رئاسة الحكومة اتفاقاً للتعاون الأمني مع كييف.
في المقابل، تولت يوتوفا الرئاسة بالإنابة في كانون الثاني الماضي، بعد استقالة رئيس الوزراء رومين راديف لخوض الانتخابات البرلمانية، التي حققت فيها قائمته فوزاً، وتحظى يوتوفا بدعمه، ويتبنى الطرفان موقفاً يدعو إلى إنهاء الحرب بالوسائل الدبلوماسية.
وفي حال فوز يوتوفا، ستصبح أول امرأة تُنتخب رئيسة لبلغاريا.
ومن المقرر أن يبدأ التصويت عند الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي لبلغاريا، على أن تُغلق مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة مساءً.