ستارمر يتعهد برسم “مسار جديد” لبريطانيا وتعزيز العلاقات مع أوروبا

لندن-سانا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الإثنين، برسم “مسار جديد” لبريطانيا، والعمل على إعادة وضع المملكة المتحدة في قلب أوروبا، وذلك عقب الخسائر التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية التي جرت الخميس الماضي.



ونقلت وكالة فرانس برس عن ستارمر قوله: إن حكومة حزب العمال “ستتميز بإعادة بناء العلاقة مع أوروبا ووضع المملكة المتحدة في قلب القارة، بما يعزز القوة الاقتصادية والتجارية والدفاعية للمملكة المتحدة”.



وأضاف: إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، جعل البلاد “أفقر وأضعف”، في انتقاد ضمني للتيارات المؤيدة للخروج من الاتحاد، ومن بينها حزب “إصلاح المملكة المتحدة” بزعامة نايجل فاراج المعروف بمواقفه المشككة في الاتحاد الأوروبي.



وأشار ستارمر إلى أنه سيطرح “مساراً جديداً لبريطانيا” خلال قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة المرتقبة أواخر حزيران أو مطلع تموز المقبلين.



وكان حزب العمال قد اتخذ منذ عودته إلى السلطة في تموز 2024 خطوات عدة لتعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي، في مسار شهد تسارعاً خلال الأشهر الأخيرة على خلفية التوترات بين لندن وواشنطن بشأن الحرب في الشرق الأوسط.



ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه ستارمر ضغوطاً سياسية متزايدة داخل حزبه، بعد الخسائر الواسعة التي تكبدها حزب العمال في الانتخابات المحلية، والتي شملت فقدان مئات المقاعد والسيطرة على عدد من المجالس المحلية، مقابل تقدم ملحوظ لأحزاب منافسة، بينها حزب “إصلاح المملكة المتحدة” وحزب الخضر.



وكان ستارمر أعلن أمس الأحد، عزمه قيادة المملكة المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة، رغم تصاعد الدعوات داخل حزب العمال المطالبة برحيله، وتلويح بعض منافسيه بخوض سباق على زعامة الحزب في المرحلة القادمة.