اندلاع حريق ضخم في منتجع “عش النسر” جنوبي ألمانيا واعتقال مشتبه به

برلين-سانا
اندلع حريق ضخم في منتجع “عش النسر” الجبلي في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، ما استدعى نشر نحو 200 عنصر من فرق الإطفاء لمحاولة إخماد النيران، فيما أوقفت الشرطة مشتبهاً به على صلة محتملة بالحادث.
ونقل موقع يورو نيوز عن الشرطة الألمانية قولها: إن النيران اندلعت مساء أمس الجمعة في مبنى “كيلشتاينهاوس”، المعروف باسم “عش النسر”، والواقع على ارتفاع نحو 1834 متراً فوق مستوى سطح البحر قرب بلدة بيرشتسغادن، مشيرة إلى أن صعوبة الوصول إلى الموقع والظروف الجوية أعاقتا عمليات الإطفاء.
وأوضحت الشرطة أن المحققين أوقفوا شخصاً للاشتباه به، فيما لا تزال ملابسات الحريق وسببه قيد التحقيق، ولم تُسجّل إصابات وفق المعلومات الأولية.
ويعود تاريخ المبنى إلى عام 1938، إذ شُيّد خلال الحقبة النازية لاستقبال كبار المسؤولين والضيوف، ويُستخدم اليوم مطعماً وموقعاً سياحياً يضم معرضاً عن تاريخه.