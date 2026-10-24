اندلاع حريق ضخم في منتجع “عش النسر” جنوبي ألمانيا واعتقال مشتبه به

برلين-سانا‏

اندلع حريق ضخم في منتجع “عش النسر” الجبلي في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، ما استدعى ‏نشر نحو 200 عنصر من فرق الإطفاء لمحاولة إخماد النيران، فيما أوقفت الشرطة مشتبهاً به ‏على صلة محتملة بالحادث.‏

ونقل موقع يورو نيوز عن الشرطة الألمانية قولها: إن النيران اندلعت مساء أمس الجمعة في ‏مبنى “كيلشتاينهاوس”، المعروف باسم “عش النسر”، والواقع على ارتفاع نحو 1834 متراً فوق ‏مستوى سطح البحر قرب بلدة بيرشتسغادن، مشيرة إلى أن صعوبة الوصول إلى الموقع ‏والظروف الجوية أعاقتا عمليات الإطفاء.‏

وأوضحت الشرطة أن المحققين أوقفوا شخصاً للاشتباه به، فيما لا تزال ملابسات الحريق ‏وسببه قيد التحقيق، ولم تُسجّل إصابات وفق المعلومات الأولية.‏

ويعود تاريخ المبنى إلى عام 1938، إذ شُيّد خلال الحقبة النازية لاستقبال كبار المسؤولين ‏والضيوف، ويُستخدم اليوم مطعماً وموقعاً سياحياً يضم معرضاً عن تاريخه.‏