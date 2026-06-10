السعودية تُطلق ناقلتها الوطنية الثانية “طيران الرياض” برحلتها الافتتاحية إلى لندن

الرياض-سانا

أطلقت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، ناقلتها الوطنية الثانية “طيران الرياض”، وانطلقت أولى رحلاتها التجارية من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، متجهةً إلى مطار هيثرو في لندن، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق ضغوطاً كبيرة على قطاع الطيران، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس التنفيذي للناقل الجديد توني دوغلاس، قوله من على متن إحدى طائرات بوينغ 787 دريملاينر التي استلمتها الشركة حديثاً: إن هذا الإطلاق يمثّل “ثمرة أربع سنوات من التحضير”، مُعرباً عن طموح الشركة في “الربط مع أكثر من 100 مدينة حول العالم خلال السنوات الخمس المقبلة”.

وفي سياق توسّعها الأسطولي، طلبت “طيران الرياض” شراء 132 طائرة بوينغ 787 دريملاينر، فضلاً عن طلبية أبرمتها في حزيران 2025 لشراء 25 طائرة إيرباص A350-1000، مع خيار الحصول على 50 طائرة إضافية.

وتسببت الحرب في الشرق الأوسط، اضطرابات غير مسبوقة في قطاع الطيران العالمي، وسط تقارير عن خسائر بشرية ومادية فادحة، وإغلاقات واسعة النطاق لمجالات جوية حيوية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.