آلاف الإسبانيين يتظاهرون في مدريد دفاعاً عن نظام المعاشات التقاعدية

مدريد-سانا

تظاهر آلاف الإسبانيين وسط العاصمة مدريد، اليوم السبت، دفاعاً عن نظام المعاشات التقاعدية، قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية، وسط اتهامات لأحزاب المعارضة بالسعي إلى خصخصة جزئية للنظام.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن نحو 25 ألف شخص شاركوا في التظاهرة، وساروا سلمياً لمسافة كيلومترين بين محطة أتوتشا وشارع ألكالا، مروراً بمتحف برادو وساحة سيبيليس، رافعين لافتات تؤكد أن المعاشات التقاعدية حق مضمون وتطالب بحمايتها.

وكان زعيم حزب الشعب المعارض ألبرتو نونيز فيخو أعلن، الإثنين الماضي، أن حزبه سيعيد تقييم المعاشات التقاعدية بما يتوافق مع القانون، في حال فوزه بالانتخابات المبكرة المقررة في 29 تشرين الثاني المقبل.

وتتهم حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حزب الشعب بالسعي إلى تعديل نظام ربط المعاشات بمعدل التضخم، المعمول به منذ الأول من كانون الثاني 2022، بينما صوّت الحزب ضد القانون المنظِّم لهذه الآلية أواخر عام 2021، منتقداً تكلفته على خزينة الدولة.

وحسب وزارة الضمان الاجتماعي الإسبانية، بلغ متوسط المعاش التقاعدي في البلاد 1576 يورو شهرياً خلال أيلول الماضي، لنحو 6.8 ملايين مستفيد.