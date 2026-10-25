ارتفاع تكاليف الشحن يحدّ من تدفقات الديزل الأمريكي إلى أوروبا

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واشنطن -سانا‏

أدى الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن البحري إلى تقليص الجدوى الاقتصادية ‏لصادرات الديزل الأمريكية المتجهة إلى أوروبا، رغم استمرار الطلب الأوروبي على ‏الوقود.‏

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وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية نقلاً عن بيانات شركة “كبلر” ‏المتخصصة في تحليل أسواق الطاقة، أن تكاليف النقل ارتفعت بوتيرة أسرع من ‏أسعار الديزل، ما أدى إلى إغلاق ما يُعرف بـ “نافذة المراجحة” بين ساحل الخليج ‏الأمريكي وميناء روتردام الهولندي، الأمر الذي حدّ من فرص المتداولين لتحقيق ‏أرباح من شحن الوقود عبر الأطلسي.‏

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وأوضحت هذه البيانات أن “إغلاق نافذة المراجحة لا يعني توقف تدفقات الديزل ‏بالكامل، إذ لا تزال بعض الشحنات تواصل طريقها إلى الأسواق الأوروبية استناداً إلى ‏اعتبارات تجارية مختلفة، وخاصة لدى المنتجين ومالكي الشحنات”.‏

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كما لفتت إلى أن “استقرار أو تراجع أسعار الشحن قد يعيد فتح المسار التصديري ‏مجدداً، بينما تبقى حركة الإمدادات مرتبطة بتطورات أسعار النقل والطاقة والأوضاع ‏الجيوسياسية المؤثرة في أسواق الوقود العالمية”.‏

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وتعتمد أوروبا بشكل متزايد على واردات الديزل من الولايات المتحدة منذ تراجع ‏الإمدادات الروسية نتيجة العقوبات الغربية، وإعادة رسم مسارات تجارة الطاقة ‏العالمية.‏