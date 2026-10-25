ارتفاع تكاليف الشحن يحدّ من تدفقات الديزل الأمريكي إلى أوروبا

واشنطن -سانا
أدى الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن البحري إلى تقليص الجدوى الاقتصادية لصادرات الديزل الأمريكية المتجهة إلى أوروبا، رغم استمرار الطلب الأوروبي على الوقود.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية نقلاً عن بيانات شركة “كبلر” المتخصصة في تحليل أسواق الطاقة، أن تكاليف النقل ارتفعت بوتيرة أسرع من أسعار الديزل، ما أدى إلى إغلاق ما يُعرف بـ “نافذة المراجحة” بين ساحل الخليج الأمريكي وميناء روتردام الهولندي، الأمر الذي حدّ من فرص المتداولين لتحقيق أرباح من شحن الوقود عبر الأطلسي.
وأوضحت هذه البيانات أن “إغلاق نافذة المراجحة لا يعني توقف تدفقات الديزل بالكامل، إذ لا تزال بعض الشحنات تواصل طريقها إلى الأسواق الأوروبية استناداً إلى اعتبارات تجارية مختلفة، وخاصة لدى المنتجين ومالكي الشحنات”.
كما لفتت إلى أن “استقرار أو تراجع أسعار الشحن قد يعيد فتح المسار التصديري مجدداً، بينما تبقى حركة الإمدادات مرتبطة بتطورات أسعار النقل والطاقة والأوضاع الجيوسياسية المؤثرة في أسواق الوقود العالمية”.
وتعتمد أوروبا بشكل متزايد على واردات الديزل من الولايات المتحدة منذ تراجع الإمدادات الروسية نتيجة العقوبات الغربية، وإعادة رسم مسارات تجارة الطاقة العالمية.