الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف انتهاكات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، محذرةً من تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، ولا سيما إجراءات العقاب الجماعي والتهجير وهدم المنازل في محافظة الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن مركز الاتصال الحكومي قوله في بيان اليوم السبت: إن “التصعيد في المحافظات الفلسطينية لن يجلب الأمن والسلام، بل سيؤدي إلى مزيد من التوتر”، مؤكداً تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدساته وحقوقه التاريخية.

وحذّر البيان من استمرار إغلاق المدن وحصارها وتهجير سكان أحياء كاملة وهدم المنازل والمنشآت، محمّلاً حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذه الممارسات، ومطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الاعتداءات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى أن مخيمات شمالي الضفة الغربية ومدنها لا تزال تعاني تداعيات التهجير والهدم، بعد إجبار أكثر من 40 ألف فلسطيني على مغادرة منازلهم منذ مطلع عام 2025، مؤكداً أن الحكومة تتابع احتياجات المواطنين، وتواصل اتصالاتها مع الجهات المعنية للتخفيف من معاناتهم ووقف الاعتداءات.

وكانت قوات الاحتلال صعّدت، في وقت سابق اليوم، اقتحاماتها وإجراءاتها العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وشددت إغلاق مداخل مدينة الخليل، وأجبرت عشرات الفلسطينيين على إخلاء منازلهم، فيما اعتقلت 15 فلسطينياً في محافظة نابلس، وواصلت مداهمة المنازل والاعتداء على السكان، بالتزامن مع هجمات نفذها مستوطنون استهدفت مزارعين وعاملين في الأراضي الزراعية.