وزيرا الدفاع السعودي والإيطالي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

الرياض-سانا



بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية /واس/ جرى خلال الاتصال استعراض مجريات الأوضاع الإقليمية، وجهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، وعلاقات التعاون الدفاعي بين السعودية وإيطاليا.



وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أدان في 14 الشهر الحالي اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، مؤكداً ‏أهمية حماية أمن الملاحة البحرية وحرية العبور في الممرات المائية الدولية.‏