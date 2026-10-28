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وزيرا الدفاع السعودي والإيطالي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

image 2026 10 28 03 35 32 وزيرا الدفاع السعودي والإيطالي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
وزير الدفاع السعودي يبحث هاتفياً مع نظيره الإيطالي مستجدات الأوضاع في المنطقة-الرياض-سانا

الرياض-سانا
 
بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.
 
وبحسب وكالة الأنباء السعودية /واس/ جرى خلال الاتصال استعراض مجريات الأوضاع الإقليمية، وجهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، وعلاقات التعاون الدفاعي بين السعودية وإيطاليا.
 
وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أدان في 14 الشهر الحالي اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، مؤكداً ‏أهمية حماية أمن الملاحة البحرية وحرية العبور في الممرات المائية الدولية.‏

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