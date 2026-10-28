إصابة فلسطيني واعتقال خمسة آخرين باعتداءات للاحتلال والمستوطنين في الضفة ‏الغربية‏

القدس المحتلة-سانا
أُصيب مزارع فلسطيني بجروح، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين، بينهم أربعة أشقاء، اليوم الثلاثاء، في اعتداءات طالت مناطق متفرقة في محافظة الخليل بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن مستوطنين هاجموا مزارعين فلسطينيين في خربة الفخيت ببلدة مسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح في الوجه، نُقل على إثرها إلى المستشفى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً عقب تعرضه لاعتداء من المستوطنين.
وفي بلدة الشيوخ شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أشقاء فلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون.
وتتعرض مسافر يطا وقراها لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، تشمل مهاجمة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أعلنت، الأحد الماضي، تسجيل 482 اعتداءً نفذها مستوطنون إسرائيليون بحق موسم الزيتون في الضفة الغربية منذ بدء الموسم.