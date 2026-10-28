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إصابة فلسطيني واعتقال خمسة آخرين باعتداءات للاحتلال والمستوطنين في الضفة ‏الغربية‏

WafaImage 2.jpg 8f9e0319 ec51 40f5 aa57 52bb0829fda3 إصابة فلسطيني واعتقال خمسة آخرين باعتداءات للاحتلال والمستوطنين في الضفة ‏الغربية‏
قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تنفيذها حملة مداهمات واعتقالات-الضفة ‏الغربية‏-وفا

القدس المحتلة-سانا‏

أُصيب مزارع فلسطيني بجروح، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة ‏فلسطينيين، بينهم أربعة أشقاء، اليوم الثلاثاء، في اعتداءات طالت مناطق متفرقة في ‏محافظة الخليل بالضفة الغربية.‏
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن مستوطنين هاجموا مزارعين فلسطينيين ‏في خربة الفخيت ببلدة مسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح ‏في الوجه، نُقل على إثرها إلى المستشفى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً عقب ‏تعرضه لاعتداء من المستوطنين.‏
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وفي بلدة الشيوخ شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أشقاء فلسطينيين أثناء ‏قطفهم ثمار الزيتون.‏
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وتتعرض مسافر يطا وقراها لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، ‏تشمل مهاجمة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون.‏
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وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أعلنت، الأحد الماضي، تسجيل ‌‏482 اعتداءً نفذها مستوطنون إسرائيليون بحق موسم الزيتون في الضفة الغربية منذ ‏بدء الموسم.‏

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