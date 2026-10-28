إصابة فلسطيني واعتقال خمسة آخرين باعتداءات للاحتلال والمستوطنين في الضفة ‏الغربية‏

القدس المحتلة-سانا‏

أُصيب مزارع فلسطيني بجروح، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة ‏فلسطينيين، بينهم أربعة أشقاء، اليوم الثلاثاء، في اعتداءات طالت مناطق متفرقة في ‏محافظة الخليل بالضفة الغربية.‏

‏ ‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن مستوطنين هاجموا مزارعين فلسطينيين ‏في خربة الفخيت ببلدة مسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح ‏في الوجه، نُقل على إثرها إلى المستشفى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً عقب ‏تعرضه لاعتداء من المستوطنين.‏

‏ ‏

وفي بلدة الشيوخ شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أشقاء فلسطينيين أثناء ‏قطفهم ثمار الزيتون.‏

‏ ‏

وتتعرض مسافر يطا وقراها لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، ‏تشمل مهاجمة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون.‏

‏ ‏

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أعلنت، الأحد الماضي، تسجيل ‌‏482 اعتداءً نفذها مستوطنون إسرائيليون بحق موسم الزيتون في الضفة الغربية منذ ‏بدء الموسم.‏