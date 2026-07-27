مقتل 30 شخصاً في هجوم مسلح شمال نيجيريا

أبوجا-سانا

قُتل 30 شخصاً بينهم نساء وأطفال في هجوم شنه مسلحون استهدف قرية في ولاية كادونا شمال نيجيريا.



ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول المحلي في الولاية يونوسا بابادوس قوله اليوم الإثنين “إن المهاجمين اقتحموا قرية ناريدون منتصف الليل وأطلقوا النار عشوائياً وأحرقوا المنازل، والمتاجر وقتلوا 30 شخصاً بينهم نساء وأطفال”، مشيراً إلى أن المهاجمين قتلوا في أحد المنازل ستة أطفال من أسرة واحدة.



من جهتها أعربت منظمة العفو الدولية عن إدانتها الشديدة، لمقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً في هجوم لمسلحين على القرية الواقعة في ولاية كادونا.



وكان أكثر من 20 شخصاً قتلوا في هجوم شنه مسلحون على عدد من القرى في ‏ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.‏



وتشهد مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب نيجيريا تصاعداً في أعمال ‏العنف التي تنفذها مجموعات مسلحة تنشط في عمليات الخطف مقابل الفدية، ‏وسرقة الماشية، وفرض الإتاوات على السكان، ولا سيما المزارعين، في ‏ظل تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.‏