التعاون الإسلامي تدين مخطط الاحتلال لإقامة وحدات استيطانية جديدة بالقدس ‏المحتلة

الرياض-سانا‏

أدانت منظمة التعاون الإسلامي مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإقامة 1234 وحدة ‏استيطانية ضمن ما يسمى مخطط “‏E1‌‏” في القدس المحتلة.‏

وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه في بيان نشرته المنظمة على موقعها أن ‏هذا الإجراء يأتي في إطار سياسات الاستيطان والضم والتهجير القسري وفرض الأمر ‏الواقع، الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي في الأرض ‏الفلسطينية المحتلة.‏

وحذر من خطورة هذا المخطط الاستيطاني، لما يمثله من تهديد بتهجير التجمعات ‏البدوية قسراً، وعزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وتقويض وحدة الأرض ‏الفلسطينية والجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.‏

وجدد التأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعي ‏وغير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قرار ‏مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.‏

ودعا طه المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته ‏القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية لإلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال، باحترام ‏التزاماتها الدولية، ووقف انتهاكاتها الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ‏ومقدساته.‏

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس عن القلق البالغ ‏بشأن خطط ‏إسرائيلية لإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مؤكداً أنّها ‏تهدد حل ‏الدولتين.‏