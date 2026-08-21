التعاون الإسلامي تدين مخطط الاحتلال لإقامة وحدات استيطانية جديدة بالقدس ‏المحتلة

الرياض-سانا
أدانت منظمة التعاون الإسلامي مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإقامة 1234 وحدة استيطانية ضمن ما يسمى مخطط “E1” في القدس المحتلة.
وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه في بيان نشرته المنظمة على موقعها أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسات الاستيطان والضم والتهجير القسري وفرض الأمر الواقع، الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذر من خطورة هذا المخطط الاستيطاني، لما يمثله من تهديد بتهجير التجمعات البدوية قسراً، وعزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وتقويض وحدة الأرض الفلسطينية والجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
وجدد التأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ودعا طه المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية لإلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال، باحترام التزاماتها الدولية، ووقف انتهاكاتها الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس عن القلق البالغ بشأن خطط إسرائيلية لإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مؤكداً أنّها تهدد حل الدولتين.