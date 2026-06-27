ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1430 قتيلاً

كراكاس-سانا

ارتفع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي ‏إلى 1430 ‏قتيلاً، وفق ما أعلنت الجمعية الوطنية الفنزويلية.

ونقلت رويترز عن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز، قوله اليوم السبت: إن عدد الوفيات جراء الزلزالين المتتاليين اللذين هزا البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى 1430، مضيفاً: إن 3200 آخرين أصيبوا بجروح، في حين أصبح 3100 بلا مأوى جراء هذه الكارثة.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 920 ‏شخصاً جراء الزلزالين‎.‎

وضرب زلزالان قويان فنزويلا، الأربعاء الماضي، بلغت شدتهما ‌‏7.2 ‏و7.5 درجات على مقياس ريختر، وفق ‏ما أفادت هيئة المسح ‏الجيولوجي الأمريكية، كما ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 ‏درجات على مقياس ‏ريختر أمس الجمعة الساحل الشمالي لفنزويلا‎.