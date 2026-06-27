ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1430 قتيلاً

كراكاس-سانا
ارتفع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي إلى 1430 قتيلاً، وفق ما أعلنت الجمعية الوطنية الفنزويلية.
ونقلت رويترز عن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز، قوله اليوم السبت: إن عدد الوفيات جراء الزلزالين المتتاليين اللذين هزا البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى 1430، مضيفاً: إن 3200 آخرين أصيبوا بجروح، في حين أصبح 3100 بلا مأوى جراء هذه الكارثة.
وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 920 شخصاً جراء الزلزالين.
وضرب زلزالان قويان فنزويلا، الأربعاء الماضي، بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، كما ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجات على مقياس ريختر أمس الجمعة الساحل الشمالي لفنزويلا.