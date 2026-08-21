بلغاريا تقلّص إنتاج الكهرباء النووية لانخفاض منسوب الدانوب

صوفيا-سانا
أعلنت وزارة الطاقة البلغارية عزمها تقليص إنتاج الكهرباء في محطة كوزلودوي النووية ابتداء من اليوم الجمعة، نظراً لانخفاض غير مسبوق وخطير في منسوب مياه نهر الدانوب.
ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان: إن “خفض الإنتاج يهدف إلى ضمان التشغيل الآمن للمحطة”، مشيرةً إلى أن التوقعات الخاصة بتدفق النهر في المناطق الواقعة عند المنبع من بلغاريا تواصل إظهار اتجاه نحو الانخفاض.
وستخفّض محطة كوزلودوي التي توفر أكثر من ثلث حاجات بلغاريا من الكهرباء، وتعتمد على مياه نهر الدانوب في عمليات التبريد قدرة أحد مفاعلَيها العاملين، بمقدار 120 ميغاواط تقريباً.
وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض قدرة المحطة بسبب “ظروف جوية وهيدرولوجية قصوى” منذ بدء تشغيلها قبل 52 عاماً.
وكانت رومانيا وهنغاريا خفضّتا في وقت سابق إنتاجهما النووي بسبب انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب.
وفي أماكن أخرى من أوروبا، توقفت محطة بيزناو للطاقة النووية الواقعة في شمال سويسرا، عن العمل في حزيران الماضي بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه في المجاري المائية، فيما خفّضت فرنسا أيضاً معدلات الإنتاج في مفاعلات عدة جراء موجة الحر.