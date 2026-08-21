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بلغاريا تقلّص إنتاج الكهرباء النووية لانخفاض منسوب الدانوب

وزارة الطاقة البلغارية بلغاريا تقلّص إنتاج الكهرباء النووية لانخفاض منسوب الدانوب

صوفيا-سانا‏

أعلنت وزارة الطاقة البلغارية عزمها تقليص إنتاج الكهرباء في محطة كوزلودوي ‏النووية ابتداء من اليوم الجمعة، نظراً لانخفاض غير مسبوق وخطير في منسوب مياه ‏نهر الدانوب.‏

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان: إن “خفض الإنتاج يهدف إلى ضمان ‏التشغيل الآمن للمحطة”، مشيرةً إلى أن التوقعات الخاصة بتدفق النهر في المناطق ‏الواقعة عند المنبع من بلغاريا تواصل إظهار اتجاه نحو الانخفاض.‏

وستخفّض محطة كوزلودوي التي توفر أكثر من ثلث حاجات بلغاريا من الكهرباء، ‏وتعتمد على مياه نهر الدانوب في عمليات التبريد قدرة أحد مفاعلَيها العاملين، بمقدار ‌‏120 ميغاواط تقريباً.‏

وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض قدرة المحطة بسبب “ظروف جوية ‏وهيدرولوجية قصوى” منذ بدء تشغيلها قبل 52 عاماً.‏

وكانت رومانيا وهنغاريا خفضّتا في وقت سابق إنتاجهما النووي بسبب انخفاض ‏منسوب مياه نهر الدانوب.‏

وفي أماكن أخرى من أوروبا، توقفت محطة بيزناو للطاقة النووية الواقعة في شمال ‏سويسرا، عن العمل في حزيران الماضي بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه في ‏المجاري المائية، فيما خفّضت فرنسا أيضاً معدلات الإنتاج في مفاعلات عدة جراء ‏موجة الحر.‏

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