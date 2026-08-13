قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينياً خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 28 فلسطينياً خلال حملة اقتحامات في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال داهمت منازل الفلسطينيين في أحياء عدة في جنين والبيرة وقلقيلية، وبلدات علار وقفين وصيدا شمال طولكرم، وترقوميا وخاراس شمال غرب الخليل وقرية فرخة جنوب غرب سلفيت.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بآلياتها العسكرية فجر اليوم بلدات برقة وقصرة وسالم في محافظة نابلس دون أن يبلغ عن اعتقالات.

التضييق على الفلسطينيين

وشدّد الاحتلال إجراءاته العسكرية شرق مدينة جنين، وأغلق جنوده جميع المداخل والدوارات على امتداد الطريق من دوار حداد حتى معبر الجلمة، تمهيداً لافتتاح مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة، وذلك بهدف تأمين حركة المستوطنين، في وقت تسببت فيه الإغلاقات بعرقلة حركة الفلسطينيين وتنقلهم في المنطقة.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية جيت شرق قلقيلية، ما أعاق حركة تنقل الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأربعاء 10 فلسطينيين، وهدمت منزلين وعشرات المنشآت التجارية خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وحذّر مسؤولان أمميان أمس من أن الوضع في الضفة بلغ “منعطفاً خطيراً”، في ظل تصاعد العنف والتهجير بحق الفلسطينيين وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، داعين إلى التعامل معه باعتباره حالة طوارئ تتطلب تحركاً عاجلاً.