وزارة العدل تطلق استبياناً وطنياً لتطوير مشروع قانون الوساطة

دمشق-سانا‏

أطلقت وزارة العدل اليوم الجمعة الاستبيان الوطني حول مشروع قانون الوساطة في ‌‏الجمهورية العربية السورية، بهدف إشراك مختلف الفعاليات والجهات المعنية في ‌‏تطوير المشروع التشريعي قبل اعتماده بصيغته النهائية.‏

ودعت الوزارة عبر قناتها على تلغرام القضاة والمحامين وأعضاء الهيئة التدريسية ‌‏والباحثين والجهات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني وجميع المهتمين إلى ‌‏المشاركة في الاستبيان وإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون، ‌‏انطلاقاً من مبدأ المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات.‏

وأوضحت الوزارة أن الآراء والمقترحات الواردة ستسهم في تطوير النص التشريعي، ‌‏بما يعزز شمولية مشروع القانون وفاعليته، ويلبي تطلعات الجهات المعنية باعتماد ‌‏الوساطة وسيلة لتسوية النزاعات.‏

‏ سرية معلومات الاستبيان

وأكدت أن جميع الإجابات والمعلومات الواردة في الاستبيان ستعامل بسرية، ‌‏وستستخدم حصراً لأغراض تطوير مشروع قانون الوساطة، مشيرة إلى أنه يمكن ‌‏للراغبين بالمشاركة وتسجيل آرائهم الدخول عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://forms.gle/v69T6hYtSjGrKvaA8

وتهدف الوساطة إلى توفير مسار قانوني وودي لتسوية المنازعات عبر الحوار ‌‏والتفاوض، بما يساعد على تسريع الوصول إلى حلول توافقية وتخفيف الضغط عن ‌‏المحاكم، من دون أن تشكل بديلاً عن القضاء.‏

وكانت وزارة العدل أطلقت أمس الخميس منصة الوساطة القضائية بهدف تعزيز ثقافة ‌‏التسوية الودية للمنازعات، وترسيخ مفهوم الوساطة بوصفها مساراً مرناً وفاعلاً ‌‏للوصول إلى حلول توافقية وتعزيز العدالة.‏

يذكر أن وزارة العدل نظمت الثلاثاء الماضي المؤتمر الوطني الأول للوساطة ‌‏القضائية، بحضور عدد من ‏الوزراء والمسؤولين والخبراء والقضاة والحقوقيين وأعضاء ‌‏مجلس الشعب، وذلك في فندق البوابات السبع ‏بدمشق، بهدف بحث دور الوساطة ‌‏القضائية في تطوير منظومة العدالة وتفعيل وسائل بديلة ومرنة لتسوية ‏المنازعات.‏