قطارات الصين تسجل رقماً قياسياً في نقل الركاب خلال عطلة عيد العمال

بكين-سانا

أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة السكك الحديدية الحكومية في الصين اليوم السبت أن شبكة القطارات نقلت 24.8 مليون راكب في الأول من أيار، بالتزامن مع عطلة عيد العمال، مسجلة أعلى عدد للركاب في يوم واحد.

ونقلت وكالة رويترز عن البيانات قولها: إنه من المتوقع أن تنقل شبكة السكك الحديدية الوطنية نحو 19.7 مليون راكب اليوم السبت، مشيرة إلى أن بعض الخطوط اضطرت إلى إضافة رحلات جديدة لاستيعاب كثافة السفر خلال العطلة.

ويُعد قطاع السياحة في الصين أحد أبرز محركات الطلب المحلي، إذ يسهم في تنشيط الاقتصاد الصيني الذي يواجه ضغوطاً مستمرة نتيجة ضعف الاستهلاك وتراجع سوق العقارات خلال الفترة الماضية.