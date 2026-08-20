الجيش اللبناني يتسلم موقعاً في الخردلي من اليونيفيل ضمن خطة نقل المواقع



بيروت-سانا



تسلّم الجيش اللبناني اليوم الخميس موقعاً تابعاً لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” بالقرب من مركزه في منطقة الخردلي – الليطاني، وذلك في إطار خطة نقل عدد من مواقع القوات الدولية إلى الجيش اللبناني.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن تسليم الموقع إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني، جرى ضمن الإجراءات العملانية الرامية إلى تعزيز انتشار الجيش وتسلّمه المواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الدولية في المنطقة.



وتأتي عملية التسليم في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية المؤقتة في لبنان مع نهاية العام الجاري، واستكمال الترتيبات المتعلقة بانتقال المهام والمواقع إلى الجيش اللبناني.



وتنتشر “اليونيفيل” في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتضم أكثر من سبعة آلاف جندي من 47 دولة، وينتهي تفويضها الحالي في نهاية كانون الأول المقبل بموجب قرار لمجلس الأمن اعتمد في آب 2025.