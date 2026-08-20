الخميس 20 أغسطس 2026 — دمشق
|
Reading: الجيش اللبناني يتسلم موقعاً في الخردلي من اليونيفيل ضمن خطة نقل المواقع
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الجيش اللبناني يتسلم موقعاً في الخردلي من اليونيفيل ضمن خطة نقل المواقع

photo 2026 08 20 14 00 23 الجيش اللبناني يتسلم موقعاً في الخردلي من اليونيفيل ضمن خطة نقل المواقع


بيروت-سانا

تسلّم الجيش اللبناني اليوم الخميس موقعاً تابعاً لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” بالقرب من مركزه في منطقة الخردلي – الليطاني، وذلك في إطار خطة نقل عدد من مواقع القوات الدولية إلى الجيش اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن تسليم الموقع إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني، جرى ضمن الإجراءات العملانية الرامية إلى تعزيز انتشار الجيش وتسلّمه المواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الدولية في المنطقة.

وتأتي عملية التسليم في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية المؤقتة في لبنان مع نهاية العام الجاري، واستكمال الترتيبات المتعلقة بانتقال المهام والمواقع إلى الجيش اللبناني.

 وتنتشر “اليونيفيل” في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتضم أكثر من سبعة آلاف جندي من 47 دولة، وينتهي تفويضها الحالي في نهاية كانون الأول المقبل بموجب قرار لمجلس الأمن اعتمد في آب 2025.

عون يرحب بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة ‌‏”اليونيفيل”‏
مقتل فلسطيني برصاص مستوطنين شرق رام الله
وفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إثر مرض مفاجئ
تركيا ومصر توقعان وثائق تعاون مشترك
وزيرا خارجية الكويت والإمارات يبحثان التطورات الإقليمية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك