أردوغان والبرهان يبحثان الأوضاع في السودان وسبل تعزيز العلاقات الثنائية

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان تطورات الأوضاع الأمنية في السودان، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأناضول أن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية قالت في بيان لها: إن الرئيس أردوغان أكد خلال الاتصال، أن بلاده تولي أهمية بالغة لسلامة أراضي السودان ووحدته السياسية، مشيراً إلى أن تركيا تتابع عن كثب الجهود الرامية لتوفير الأمن والاستقرار في البلاد.

وشدد الرئيس التركي على استمرار دعم بلاده للسودان، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب السوداني في ظل الظروف الراهنة.

يذكر أن السودان يشهد منذ نيسان 2023 مواجهات عسكرية بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” المتمردة، أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتسببت بموجات نزوح واسعة، وسط تحذيرات دولية من تداعيات الأزمة على الاستقرار الإقليمي.