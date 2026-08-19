رئيس الأركان الكويتي يبحث في واشنطن تعزيز التعاون العسكري والأمن الإقليمي

واشنطن-سانا
بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون العسكري المشترك بين البلدين.
وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان على منصة إكس، أن اللقاء جرى في مبنى وزارة الحرب الأمريكية «البنتاغون» في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الشريعان إلى الولايات المتحدة، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وناقشا سبل تعزيز التعاون العسكري والشراكات الاستراتيجية القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة.
كما بحث الجانبان الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، في ضوء الشراكة القائمة بين البلدين.
وتأتي الزيارة في إطار التعاون الدفاعي والعسكري بين الكويت والولايات المتحدة، وبحث سبل تطويره وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.