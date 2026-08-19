رئيس الأركان الكويتي يبحث في واشنطن تعزيز التعاون العسكري والأمن الإقليمي

واشنطن-سانا‏

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان مع رئيس هيئة ‏الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية وسبل تطوير ‏التعاون العسكري المشترك بين البلدين.‏

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان على منصة إكس، أن اللقاء جرى في مبنى وزارة الحرب ‏الأمريكية «البنتاغون» في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الشريعان إلى الولايات المتحدة، ‏حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وناقشا سبل تعزيز التعاون العسكري والشراكات ‏الاستراتيجية القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة.‏

كما بحث الجانبان الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، في ضوء الشراكة القائمة ‏بين البلدين.‏

وتأتي الزيارة في إطار التعاون الدفاعي والعسكري بين الكويت والولايات المتحدة، وبحث سبل ‏تطويره وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.‏

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