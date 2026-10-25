الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين ورابطة العالم الإسلامي تدينان استهداف السعودية

مكة المكرمة-سانا
أدانت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ورابطة العالم الإسلامي، اليوم الأحد، بأشد العبارات استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكّدتين رفضهما استهداف المقدسات الدينية وانتهاك حرمتها.
وقال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في بيان نشره الموقع الرسمي للرئاسة: ”إن هذه الأعمال الإجرامية تمثل جريمة شنعاء واعتداءً سافراً على حرمة البلد الحرام ومدينة رسول الله، وانتهاكاً صارخاً لتعاليم الشريعة الإسلامية التي تحرّم العدوان والإفساد في الأرض، وتوجب تعظيم المقدسات وصون أمنها”.
وأضاف الشيخ السديس: إن تكرار استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة يؤكد إجرام هذه المليشيا الإرهابية، ويكشف عن نواياها الخبيثة تجاه المسلمين ومقدساتهم، ويبرهن على إصرارها على انتهاك الحرمات، واستخفافها بمكانة الحرمين الشريفين وقدسيتهما في نفوس المسلمين، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تتنافى مع مبادئ الإسلام وقيمه السمحة.
وشدّد الشيخ السديس على أن استهداف المقدسات والمدنيين والمنشآت جريمة محرّمة شرعاً، ومدانة إنسانياً، ومخالفة للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات لن تنال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تزيد قيادتها وشعبها إلا ثباتاً وعزيمةً في حماية المقدسات، وصون أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتصدي لكل ما يستهدف أمن الوطن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.
من جهتها، أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداءات، وقالت في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، ”ندّد بالنهج الإرهابي لميليشيا الحوثي، وحذر من خطورة هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً لحرمة المقدسات الدينية واستفزازاً لمشاعر أكثر من ملياري مسلم، ومخالفةً لقيم الدين الإسلامي والمبادئ الإنسانية”.
وأكد العيسى أن ممارسات ميليشيا الحوثي تنتهك الحرمات الدينية والمشاعر الإيمانية والإنسانية، مشدداً على أن هذه الاعتداءات لا تمتّ إلى نصرة الدين بصلة، بل تتعارض مع تعاليمه وهدي الرسول الكريم.
وجدّد العيسى، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية والشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها، التأكيد على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لردع الاعتداءات وصون حرمة المقدسات وحماية أرواح الآمنين، داعياً الله تعالى أن يحفظ المملكة أرضاً وقيادةً وشعباً من كل مكروه.
وكان التحالف أعلن أمس السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، فيما أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.