الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين ورابطة العالم الإسلامي تدينان استهداف السعودية

مكة المكرمة-سانا‏

أدانت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ورابطة العالم الإسلامي، اليوم ‏الأحد، بأشد العبارات استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة والمدينة المنورة، ‏مؤكّدتين رفضهما استهداف المقدسات الدينية وانتهاك حرمتها.‏

وقال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، ‏الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في بيان نشره الموقع الرسمي للرئاسة: ‌‏”إن هذه الأعمال الإجرامية تمثل جريمة شنعاء واعتداءً سافراً على حرمة البلد الحرام ومدينة ‏رسول الله، وانتهاكاً صارخاً لتعاليم الشريعة الإسلامية التي تحرّم العدوان والإفساد في الأرض، ‏وتوجب تعظيم المقدسات وصون أمنها”.‏

وأضاف الشيخ السديس: إن تكرار استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة يؤكد إجرام هذه ‏المليشيا الإرهابية، ويكشف عن نواياها الخبيثة تجاه المسلمين ومقدساتهم، ويبرهن على ‏إصرارها على انتهاك الحرمات، واستخفافها بمكانة الحرمين الشريفين وقدسيتهما في نفوس ‏المسلمين، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تتنافى مع مبادئ الإسلام وقيمه السمحة.

وشدّد الشيخ السديس على أن استهداف المقدسات والمدنيين والمنشآت جريمة محرّمة شرعاً، ‏ومدانة إنسانياً، ومخالفة للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات لن تنال من ‏أمن المملكة واستقرارها، ولن تزيد قيادتها وشعبها إلا ثباتاً وعزيمةً في حماية المقدسات، وصون ‏أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتصدي لكل ما يستهدف أمن الوطن وسلامة قاصدي ‏الحرمين الشريفين.‏

من جهتها، أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداءات، وقالت في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: ‏إن أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، ‌‏”ندّد بالنهج الإرهابي لميليشيا الحوثي، وحذر من خطورة هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً ‏لحرمة المقدسات الدينية واستفزازاً لمشاعر أكثر من ملياري مسلم، ومخالفةً لقيم الدين ‏الإسلامي والمبادئ الإنسانية”.‏

وأكد العيسى أن ممارسات ميليشيا الحوثي تنتهك الحرمات الدينية والمشاعر الإيمانية ‏والإنسانية، مشدداً على أن هذه الاعتداءات لا تمتّ إلى نصرة الدين بصلة، بل تتعارض مع ‏تعاليمه وهدي الرسول الكريم.‏

وجدّد العيسى، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية والشعوب الإسلامية ‏المنضوية تحت مظلتها، التأكيد على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما ‏تتخذه من إجراءات لردع الاعتداءات وصون حرمة المقدسات وحماية أرواح الآمنين، داعياً الله ‏تعالى أن يحفظ المملكة أرضاً وقيادةً وشعباً من كل مكروه.‏

وكان التحالف أعلن أمس السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي ‌‏باتجاه الرياض، فيما أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا ناجمة عن اعتراض ‌‏صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.‏