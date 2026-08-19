الاحتلال يعلن الاستيلاء على 1152 دونماً من أراضي رام الله ونابلس

القدس المحتلة-سانا‏

‏ أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على نحو 1152 دونماً من أراض ‏في رام الله ونابلس بالضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى توسيع إحدى المستوطنات ‏وتعزيز التواصل الجغرافي بين تلك البؤر الاستيطانية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قولها، اليوم ‏الأربعاء: إن الأراضي المستهدفة تقع في أحواض من أراضي سنجل واللبن الشرقية ‏وقريوت، مشيرة إلى أن الإعلان يمهد لإدخالها ضمن نطاقات التخطيط والنفوذ ‏الاستيطاني، وشق الطرق وإقامة البنى التحتية وتخصيصها للتوسع الاستيطاني.‏

وبحسب الهيئة، أعلنت سلطات الاحتلال خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من 28 ‏ألف دونم من الأراضي الفلسطينية تحت مسمى “أراضي دولة”، بينها أكثر من 24 ‏ألف دونم خلال عام 2024 وحده، معتبرة أن هذه الإجراءات تشكل سياسة متدرجة ‏لإعادة توزيع الأرض لصالح المستعمرات وربطها جغرافياً.‏

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان: إن الإعلان يمثل جزءاً من منظومة تهدف إلى ‏تحويل البؤر إلى مستوطنات دائمة، محذراً من تداعياتها على الأراضي الزراعية ‏ومناطق الرعي ووصول الفلسطينيين إلى أراضيهم.‏

وأكد شعبان أن هذه الإجراءات باطلة بموجب القانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي ‏إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات ‏ومساءلة الاحتلال عن انتهاكاته.‏

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال للاستيلاء على الأراضي ‏الفلسطينية وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.‏