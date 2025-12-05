الكونغو ورواندا توقعان اتفاق سلام برعاية أمريكية

69312a144c59b74c1a0501f2 الكونغو ورواندا توقعان اتفاق سلام برعاية أمريكية
رئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية

واشنطن-سانا

وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا برعاية أمريكية في واشنطن اليوم، اتفاقاً للسلام يرمي لإنهاء إحدى أطول الحروب في إفريقيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله بعد توقيع الرئيس الرواندي بول كاغامي ورئيس جمهورية الكونغو فيليكس تشيسكيدي الاتفاق في واشنطن: “اعتقد بأنها ستكون معجزة عظيمة”.

وتوجّه ترامب للرئيسين كما ذكرت فرانس برس، قائلاً: “أمضيا وقتاً طويلاً وهما يقتلان بعضهما بعضاً، والآن سيقضيان وقتاً طويلاً وهما يتعانقان ويمسكان بيدي بعضهما البعض، ويستغلان الولايات المتحدة الأمريكية اقتصادياً كما تفعل كل الدول أخرى”.

بدوره، قال الرئيس الرواندي: “ستكون هناك عثرات أمامنا، لا شك في ذلك”، بينما وصف رئيس الكونغو الاتفاق بأنه “بداية مسار جديد، يتطلب الكثير من العمل”.

يشار إلى أن الاتفاق الجديد يأتي استكمالًا للاتفاقيات السابقة، بما فيها اتفاقية واشنطن الموقعة في ال27 من حزيران الماضي، والتي توسطت فيه واشنطن للمساعدة في إنهاء القتال المستمر منذ عقود بين الجانبين.

تونس ترحب بقرار العدل الدولية إلزام إسرائيل بتسهيل عمليات الإغاثة في فلسطين المحتلة
256 صحفياً ارتقوا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة
مجزرة جديدة للاحتلال قرب مستشفى الشفاء في غزة تسفر عن ارتقاء 13 فلسطينياً
الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك
وفاة 18 شخصاً غرقاً جراء الأمطار الغزيرة شمال باكستان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك