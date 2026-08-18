مباحثات سعودية عراقية لتعزيز التشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية

‏ الرياض-سانا‏

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هاتفياً اليوم الثلاثاء، مع نظيره العراقي فؤاد ‏حسين، تعزيز التشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية.‏

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وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على موقعها على منصة إكس، أن مباحثات الوزيرين ‏الهاتفية تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل تطوير العلاقات ‏الثنائية بين المملكة والعراق.‏

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وأدانت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على ‏إقليم كردستان العراق، والتي استهدفت مكتب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ومقر إقامة ‏رئيس جهاز الأمن، في انتهاك لسيادة العراق وسلامة أراضيه.‏