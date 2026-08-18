الرياض-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هاتفياً اليوم الثلاثاء، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، تعزيز التشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على موقعها على منصة إكس، أن مباحثات الوزيرين الهاتفية تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة والعراق.
وأدانت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على إقليم كردستان العراق، والتي استهدفت مكتب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ومقر إقامة رئيس جهاز الأمن، في انتهاك لسيادة العراق وسلامة أراضيه.
مباحثات سعودية عراقية لتعزيز التشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية
الرياض-سانا