اليونيفيل يعلن مقتل اثنين من جنوده بانفجار مجهول المصدر في جنوب لبنان

بيروت- سانا

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ” يونيفيل”، اليوم الإثنين، مقتل اثنين من جنودها وإصابة اثنين آخرين بانفجار مجهول المصدر في جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن اليونيفيل قوله في بيان، إن جنديين من قوات حفظ السلام بجنوب لبنان قتلا إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب قرية “بني حيان”، كما أُصيب جنديان آخران أحدهما إصابته خطيرة.

ودعت قوات اليونيفيل في بيانها إلى” ضرورة التزام جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن موظفي وممتلكات الأمم المتحدة في جميع الأوقات، بما في ذلك تجنب أي أعمال قد تُعرّض جنود حفظ السلام للخطر”.

وأضافت في بيانها، أن” الهجمات المتعمدة على جنود حفظ السلام تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب”.

من جهته أكد رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن” الجنديين اللذين قُتلا اليوم في جنوب لبنان من الجنسية الإندونيسية”.

وتم الإعلان في وقت سابق اليوم عن إصابة عدد من أفراد دورية تابعة لليونيفيل جراء استهدافها من قبل قوات إسرائيلية على طريق” بني حيان- طلوسة” جنوبي لبنان ما استدعى تدخل مروحية من بلدة الناقورة لنقلهم إلى المستشفيات.

ويعد هذا الاستهداف الثاني الذي تتعرض له قوات اليونيفيل في جنوبي لبنان بعد أقل من 24 ساعة على انفجار مقذوف “مجهول المصدر”، وفق بيان صادر عن اليونيفيل، قرب قرية عدشيت القصير.