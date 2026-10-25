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الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي مناطق في السعودية وتؤكد تضامنها ‏معها

photo 2026 10 25 20 41 20 الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي مناطق في السعودية وتؤكد تضامنها ‏معها
وزارة الخارجية الإماراتية-أبو ظبي-الأناضول

أبو ظبي-سانا‏

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات محاولة استهداف ميليشيا الحوثي عدداً ‏من مناطق المملكة العربية السعودية، مؤكدة على تضامنها الكامل معها ‏ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.‏
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وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها نشرته في حسابها على ‏منصة إكس على أن ” هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة ‏العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها”.‏
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وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس سقوط شظايا اعتراض ‌‏صاروخين ‏باليستيين أطلقتهما ‏ميليشيا الحوثي باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة.‏
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وتواصل ميليشيا الحوثي اعتداءاتها على السعودية، في وقت توالت فيه ‏الإدانات العربية والإسلامية للهجمات التي استهدفت مناطق تضم أماكن ‏مقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأعياناً مدنية، مع دعوات إلى اتخاذ ‏موقف دولي حازم لوقف هذه الاعتداءات والحد من تداعياتها على أمن ‏المنطقة واستقرارها.‏

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