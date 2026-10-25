الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي مناطق في السعودية وتؤكد تضامنها ‏معها

أبو ظبي-سانا
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات محاولة استهداف ميليشيا الحوثي عدداً من مناطق المملكة العربية السعودية، مؤكدة على تضامنها الكامل معها ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها نشرته في حسابها على منصة إكس على أن ” هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها”.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتواصل ميليشيا الحوثي اعتداءاتها على السعودية، في وقت توالت فيه الإدانات العربية والإسلامية للهجمات التي استهدفت مناطق تضم أماكن مقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأعياناً مدنية، مع دعوات إلى اتخاذ موقف دولي حازم لوقف هذه الاعتداءات والحد من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.