مقتل جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان

القدس المحتلة-سانا

قتل جنديان إسرائيليان اليوم الأحد، جراء إصابة جرافة عسكرية مدرعة بقذيفة في جنوب لبنان.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي قوله في بيان: إن “الجنديين قتلا في المعارك بجنوب لبنان”، موضحاً أن “أحدهما من سلاح الهندسة في الفرقة91”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجنديين قتلا بالقرب من موقع عسكري في جنوب لبنان، موضحةً أن جرافة مدرعة أصيبت بقذيفة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، ومقتل الجنديين.

وتشهد الأوضاع في لبنان منذ فجر الإثنين الماضي تصعيداً خطيراً، بعد استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية، حيث ردت إسرائيل بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

إلى ذلك أصيب 6 إسرائيليين بجروح أحدهم إصابته خطرة في تل أبيب وفق ما نقلت وسائل الاعلام عن مصادر طبية إسرائيلية، وذلك إثر انفجار شظايا صواريخ أطلقت من إيران.

وعرضت وسائل إعلام إسرائيلية صوراً قالت إنها من تل أبيب، أظهرت حفرة كبيرة في أحد الشوارع ومركبة منقلبة.