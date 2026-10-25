الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: ارتفاع قيمة صادرات السفن الصينية 24.6 بالمئة خلال تسعة أشهر
بحث
بحث
sana-logo-mobile

ارتفاع قيمة صادرات السفن الصينية 24.6 بالمئة خلال تسعة أشهر

20261025c45072810ad14ade8cb4c78ce2a3803f XxjwsaA000008 20261025 CBMFN0A001 ارتفاع قيمة صادرات السفن الصينية 24.6 بالمئة خلال تسعة أشهر
سفينة شحن تغادر ميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ بشرقي الصين، يوم 8 أكتوبر 2026. (شينخوا)

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية نمو قيمة ‏صادرات السفن بنسبة 24.6 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ‏الجاري، مدفوعة بشكل رئيس بالارتفاع الكبير في صادرات ناقلات ‏السوائل.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الأحد عن البيانات أن قيمة ‏صادرات السفن الصينية بلغت نحو 358.92 مليار يوان “نحو 53.75 مليار ‏دولار أمريكي” خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني وأيلول ‏الماضيين، فيما ارتفع عدد السفن المُصدّرة بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى ‌‏5083 سفينة.‏

ناقلات السوائل تقود نمو الصادرات

وبحسب بيانات الهيئة، برزت ناقلات السوائل بوصفها محركاً رئيساً لنمو ‏صادرات السفن خلال الفترة المذكورة، إذ ارتفع عدد السفن المُصدّرة منها ‏بنسبة 76.7 في المائة ليصل إلى 394 سفينة، فيما قفزت قيمة صادراتها ‏بنسبة 140.1 في المائة لتصل إلى نحو 140.66 مليار يوان.‏

وخلال الفترة نفسها، بلغت قيمة صادرات سفن البضائع السائبة نحو 75.35 ‏مليار يوان، بزيادة 35.7 في المائة على أساس سنوي، رغم ارتفاع عددها ‏بنسبة 2.1 في المائة فقط ليبلغ 391 سفينة، أما صادرات سفن الحاويات، ‏فتراجعت قيمتها بنسبة 16.3 في المائة إلى نحو 56.94 مليار يوان، كما ‏انخفض عددها بنسبة 11.3 في المائة إلى 118 سفينة. ‏

الوقود الأخضر يعزز نقل الطاقة

وفي هذا السياق، قال مسؤول بالهيئة خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخراً: “إن ‏صادرات كل من ناقلات النفط من فئة 300 ألف طن وسفن الغاز البترولي ‏المُسال وسفن الغاز الطبيعي المُسال، حققت نمواً مضاعفاً خلال الأرباع ‏الثلاثة الأولى من العام الجاري، مضيفاً أن السفن العاملة بالوقود الأخضر، ‏مثل الميثانول والأمونيا، تواصل التطور والترقية، بما يعزز قدرات النقل ‏العالمي للطاقة”.‏

وكانت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة ارتفعت بنسبة 39.4 ‏بالمئة على أساس سنوي خلال أيلول الماضي، بالتزامن مع تداعيات حرب ‏الشرق الأوسط واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، وفق بيانات لهيئة ‏الجمارك الصينية نشرت في 18 الشهر الجاري.‏

فون دير لاين: الطاقة وميزانية الاتحاد على رأس أجندة القمة الأوروبية المقبلة
انخفاض معظم الأسهم الخليجية متأثرة بتهديد ميليشيا الحوثي للملاحة البحرية
اجتماع لدراسة واقع المناطق الصناعية والحرفية والتجمعات الصناعية العشوائية في حماة
منتجات سورية تثبت جدارتها في معرض الصناعات التجميلية بدمشق
الكرملين: تراجع إمدادات النفط الروسية قد يرفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك