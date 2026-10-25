ارتفاع قيمة صادرات السفن الصينية 24.6 بالمئة خلال تسعة أشهر

بكين-سانا
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية نمو قيمة صادرات السفن بنسبة 24.6 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بشكل رئيس بالارتفاع الكبير في صادرات ناقلات السوائل.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الأحد عن البيانات أن قيمة صادرات السفن الصينية بلغت نحو 358.92 مليار يوان “نحو 53.75 مليار دولار أمريكي” خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني وأيلول الماضيين، فيما ارتفع عدد السفن المُصدّرة بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 5083 سفينة.
ناقلات السوائل تقود نمو الصادرات
وبحسب بيانات الهيئة، برزت ناقلات السوائل بوصفها محركاً رئيساً لنمو صادرات السفن خلال الفترة المذكورة، إذ ارتفع عدد السفن المُصدّرة منها بنسبة 76.7 في المائة ليصل إلى 394 سفينة، فيما قفزت قيمة صادراتها بنسبة 140.1 في المائة لتصل إلى نحو 140.66 مليار يوان.
وخلال الفترة نفسها، بلغت قيمة صادرات سفن البضائع السائبة نحو 75.35 مليار يوان، بزيادة 35.7 في المائة على أساس سنوي، رغم ارتفاع عددها بنسبة 2.1 في المائة فقط ليبلغ 391 سفينة، أما صادرات سفن الحاويات، فتراجعت قيمتها بنسبة 16.3 في المائة إلى نحو 56.94 مليار يوان، كما انخفض عددها بنسبة 11.3 في المائة إلى 118 سفينة.
الوقود الأخضر يعزز نقل الطاقة
وفي هذا السياق، قال مسؤول بالهيئة خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخراً: “إن صادرات كل من ناقلات النفط من فئة 300 ألف طن وسفن الغاز البترولي المُسال وسفن الغاز الطبيعي المُسال، حققت نمواً مضاعفاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مضيفاً أن السفن العاملة بالوقود الأخضر، مثل الميثانول والأمونيا، تواصل التطور والترقية، بما يعزز قدرات النقل العالمي للطاقة”.
وكانت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة ارتفعت بنسبة 39.4 بالمئة على أساس سنوي خلال أيلول الماضي، بالتزامن مع تداعيات حرب الشرق الأوسط واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، وفق بيانات لهيئة الجمارك الصينية نشرت في 18 الشهر الجاري.