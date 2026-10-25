ارتفاع قيمة صادرات السفن الصينية 24.6 بالمئة خلال تسعة أشهر

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية نمو قيمة ‏صادرات السفن بنسبة 24.6 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ‏الجاري، مدفوعة بشكل رئيس بالارتفاع الكبير في صادرات ناقلات ‏السوائل.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الأحد عن البيانات أن قيمة ‏صادرات السفن الصينية بلغت نحو 358.92 مليار يوان “نحو 53.75 مليار ‏دولار أمريكي” خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني وأيلول ‏الماضيين، فيما ارتفع عدد السفن المُصدّرة بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى ‌‏5083 سفينة.‏

ناقلات السوائل تقود نمو الصادرات

وبحسب بيانات الهيئة، برزت ناقلات السوائل بوصفها محركاً رئيساً لنمو ‏صادرات السفن خلال الفترة المذكورة، إذ ارتفع عدد السفن المُصدّرة منها ‏بنسبة 76.7 في المائة ليصل إلى 394 سفينة، فيما قفزت قيمة صادراتها ‏بنسبة 140.1 في المائة لتصل إلى نحو 140.66 مليار يوان.‏

وخلال الفترة نفسها، بلغت قيمة صادرات سفن البضائع السائبة نحو 75.35 ‏مليار يوان، بزيادة 35.7 في المائة على أساس سنوي، رغم ارتفاع عددها ‏بنسبة 2.1 في المائة فقط ليبلغ 391 سفينة، أما صادرات سفن الحاويات، ‏فتراجعت قيمتها بنسبة 16.3 في المائة إلى نحو 56.94 مليار يوان، كما ‏انخفض عددها بنسبة 11.3 في المائة إلى 118 سفينة. ‏

الوقود الأخضر يعزز نقل الطاقة

وفي هذا السياق، قال مسؤول بالهيئة خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخراً: “إن ‏صادرات كل من ناقلات النفط من فئة 300 ألف طن وسفن الغاز البترولي ‏المُسال وسفن الغاز الطبيعي المُسال، حققت نمواً مضاعفاً خلال الأرباع ‏الثلاثة الأولى من العام الجاري، مضيفاً أن السفن العاملة بالوقود الأخضر، ‏مثل الميثانول والأمونيا، تواصل التطور والترقية، بما يعزز قدرات النقل ‏العالمي للطاقة”.‏

وكانت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة ارتفعت بنسبة 39.4 ‏بالمئة على أساس سنوي خلال أيلول الماضي، بالتزامن مع تداعيات حرب ‏الشرق الأوسط واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، وفق بيانات لهيئة ‏الجمارك الصينية نشرت في 18 الشهر الجاري.‏