إلغاء رحلات جوية وإخلاء مفاجئ إثر وضع أمني في مطار هامبورغ

6a2bccd342360432d700fc59 إلغاء رحلات جوية وإخلاء مفاجئ إثر وضع أمني في مطار هامبورغ

‏ ‏برلين-سانا‏
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أخلت السلطات الألمانية اليوم الجمعة المنطقة الأمنية في مطار هامبورغ وألغت الرحلات ‏الجوية بسبب “وضع أمني” تتعامل معه الشرطة.‏
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ونقلت رويترز عن الشرطة الألمانية قولها: “إن هناك حادثاً أمنياً، وإنه يتعيّن على جميع ‏المسافرين الخضوع مجدداً لإجراءات الفحص الأمني”.‏
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وقالت إدارة مطار هامبورغ على موقعها الإلكتروني: إنه لا يمكن للطائرات الإقلاع حالياً، ‏لكن الرحلات القادمة مستمرة وفق الجدول.‏
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وتم إيقاف عملية تسجيل المسافرين في منطقة الفحص الأمني للطيران بشكل فوري ‏ومفاجئ، حيث وصفت الشرطة هذا الإجراء بأنه “إجراء شرطي” دون أن تقدم أي ‏تفاصيل إضافية حول الأسباب الكامنة وراءه.‏
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يشار إلى أن مطار هامبورغ يشهد تدريباً عسكرياً موسعاً باستخدام طائرات “تورنادو” ‏الحربية، وذلك بهدف التدرب على تعزيز وتحسين التفاعل والتنسيق بين البنية التحتية ‏العسكرية والمدنية في البلاد، لكن لم يتسن حتى الآن معرفة ما إذا كان هذا الإجراء ‏الأمني المفاجئ مرتبط بهذا التدريب.‏

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