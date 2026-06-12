برلين-سانا
أخلت السلطات الألمانية اليوم الجمعة المنطقة الأمنية في مطار هامبورغ وألغت الرحلات الجوية بسبب “وضع أمني” تتعامل معه الشرطة.
ونقلت رويترز عن الشرطة الألمانية قولها: “إن هناك حادثاً أمنياً، وإنه يتعيّن على جميع المسافرين الخضوع مجدداً لإجراءات الفحص الأمني”.
وقالت إدارة مطار هامبورغ على موقعها الإلكتروني: إنه لا يمكن للطائرات الإقلاع حالياً، لكن الرحلات القادمة مستمرة وفق الجدول.
وتم إيقاف عملية تسجيل المسافرين في منطقة الفحص الأمني للطيران بشكل فوري ومفاجئ، حيث وصفت الشرطة هذا الإجراء بأنه “إجراء شرطي” دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية حول الأسباب الكامنة وراءه.
يشار إلى أن مطار هامبورغ يشهد تدريباً عسكرياً موسعاً باستخدام طائرات “تورنادو” الحربية، وذلك بهدف التدرب على تعزيز وتحسين التفاعل والتنسيق بين البنية التحتية العسكرية والمدنية في البلاد، لكن لم يتسن حتى الآن معرفة ما إذا كان هذا الإجراء الأمني المفاجئ مرتبط بهذا التدريب.
إلغاء رحلات جوية وإخلاء مفاجئ إثر وضع أمني في مطار هامبورغ
برلين-سانا