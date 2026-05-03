فيدان يبحث مع نظيره العماني الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد في المنطقة

أنقرة-سانا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد، مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأناضول عن الخارجية التركية قولها: إن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي آخر التطورات المرتبطة بعملية التفاوض، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد.

وفي الحادي عشر من نيسان الماضي، استضافت إسلام أباد جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لم تسفر عن اتفاق، ليُعلن لاحقاً عن تمديد الهدنة بناءً على طلب باكستان، دون تحديد سقف زمني لها.

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكثر من مرة أن بلاده تعارض أي توتر قد يدفع المنطقة نحو صراع أوسع، وشدد على التزام تركيا بمواصلة جهودها الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.