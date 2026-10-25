السعودية واليونان تبحثان تنسيق الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ‏والدولي

الرياض-سانا‏

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء اليوناني ‏كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد في العاصمة الرياض، تطورات ‏الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود بما يعزز الأمن والاستقرار ‏الإقليمي والدولي.‏

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ذلك جاء خلال استقبال ولي العهد ‏لرئيس الوزراء اليوناني في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، حيث عقدا ‏جلسة مباحثات رسمية، واستعرضا العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، ‏وسبل تعزيزه في شتى المجالات بين البلدين.‏

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‏ وتأتي هذه المباحثات في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي اعتداءاتها على المملكة ‏العربية السعودية، والحديث الدولي عن مخاوف من حدوث أزمة طاقة غير ‏مسبوقة مع استمرار أزمة مضيق هرمز وانخفاض في حركة ناقلات النفط.‏

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وكان ولي العهد السعودي بحث، الأربعاء الماضي في الرياض، مع الرئيس ‌‏الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود ‌‏اللازمة بشأنها، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.‏