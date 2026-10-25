السعودية واليونان تبحثان تنسيق الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ‏والدولي

الرياض-سانا
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد في العاصمة الرياض، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ذلك جاء خلال استقبال ولي العهد لرئيس الوزراء اليوناني في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، واستعرضا العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه في شتى المجالات بين البلدين.
وتأتي هذه المباحثات في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي اعتداءاتها على المملكة العربية السعودية، والحديث الدولي عن مخاوف من حدوث أزمة طاقة غير مسبوقة مع استمرار أزمة مضيق هرمز وانخفاض في حركة ناقلات النفط.
وكان ولي العهد السعودي بحث، الأربعاء الماضي في الرياض، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود اللازمة بشأنها، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.