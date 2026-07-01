شبكة أطباء السودان: مقتل 25 من الكوادر الطبية شمال دارفور واحتجاز 20 آخرين في الفاشر

الخرطوم-سانا

أعلنت شبكة أطباء السودان أن 25 من الكوادر الطبية قتلوا في ولاية شمال دارفور، فيما لا يزال مصير عشرين طبيباً بينهم أربع طبيبات مجهولاً في عاصمتها ” الفاشر”.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته على صفحتها في فيس بوك: منذ اندلاع الحرب في السودان في نيسان 2023، واصل العاملون في القطاع الصحي من أطباء وكوادر طبية تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين تحت ظروف بالغة القسوة، شملت القصف والاشتباكات والحصار ونقص الإمدادات، وقد دفع العديد منهم حياتهم ثمناً لالتزامهم برسالتهم الإنسانية أثناء عملهم في إنقاذ المصابين ورعاية المرضى في مناطق النزاع.

ووفقا للتقرير، فإن ولاية شمال دارفور شهدت استهدافاً واسعاً للكوادر الصحية، حيث بلغ عدد قتلى هذه الكوادر هناك خلال الفترة من الـ 15 من نيسان 2023 وحتى اجتياح ميليشيا “قوات الدعم السريع” للفاشر 25 من العاملين بالمجال الصحي، كما كشفت الشبكة عن وجود 20 طبيباً بينهم أربع طبيبات محتجزين بمدينة الفاشر ولا يزال مصيرهم مجهولاً منذ اجتياح المدينة بواسطة الدعم السريع.

وشدّدت الشبكة على أن حماية العاملين في المجال الطبي أمر ضروري لاستمرار الكوادر الطبية بتقديم خدماتها في مناطق الصراع، كما طالبت الشبكة ميليشيا “قوات الدعم السريع” بالكشف عن مصير المحتجزين بالفاشر، والسماح للكوادر الصحية بأداء واجبها بعيداً عن الاستهداف والانتهاكات.

وكانت ميليشيا “قوات الدعم السريع” شنت حملات عسكرية مكثفة وعمليات حصار لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، انتهت بالسيطرة الكاملة على المدينة في الـ 25 من تشرين الأول الفائت وسط ارتكاب جرائم واسعة هناك.