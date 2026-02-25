تركيا تتصدر قائمة يوروكنترول في خدمات الملاحة الجوية خلال كانون الثاني الماضي

أنقرة-سانا

أعلنت تركيا تصدرها قائمة الدول الأعضاء في المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية “يوروكنترول”، عقب تحقيقها رقماً قياسياً جديداً في تقديم خدمات الملاحة الجوية ضمن المجال الجوي الأوروبي خلال شهر كانون الثاني الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو قوله اليوم الأربعاء: “إن تركيا سجلت أعلى عدد من وحدات الخدمة في تاريخها ضمن نظام يوروكنترول، بواقع مليون و671 ألفاً و405 وحدات خدمية”.

وأوضح أورال أوغلو أن بلاده عززت موقعها الريادي بين 42 دولة عضواً في المنظمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متجاوزة بذلك دولاً كبرى وفي مقدمتها فرنسا، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتطورة وزخم نمو حركة الطيران سيضمنان الحفاظ على هذه الصدارة، ما يؤكد الدور المحوري لبلاده في شبكة الطيران العالمية.

يشار إلى أن خدمات الملاحة الجوية تشمل مجموعة من الإجراءات التقنية والتنظيمية الرامية إلى ضمان سلامة وكفاءة تحليق الطائرات، بما في ذلك المراقبة الجوية، وإدارة تدفق الرحلات، وتوفير البيانات الملاحية والأرصاد الجوية.