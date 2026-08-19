محافظ حلب عزام الغريب يبحث مع وفد أممي دعم عودة النازحين وإزالة الأنقاض

انطلاق حملة “شفاء3” في دمشق لتقديم خدمات طبية وجراحية تخصصية مجانية
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تفريغ باخرة محملة بـ 6600 طن من القمح الطري المستورد في مرفأ طرطوس
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