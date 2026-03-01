إيران تعلن عزمها تشكيل مجلس مؤقت للقيادة بعد مقتل خامنئي

طهران-سانا

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أنه سيتم اليوم الأحد، تشكيل مجلس مؤقت للقيادة وفقاً للدستور، وذلك في أعقاب مقتل المرشد علي خامنئي، جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن لاريجاني قوله: “إن استهداف القيادات لن يحقق أهداف الخصوم بل سيقود إلى تعزيز التلاحم الداخلي، والردّ الحاسم، والقوات المسلحة الإيرانية ستقف في وجه محاولات تجزئة إيران، وستُحبط مخططات الأعداء”.

من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: “إن إيران تهيأت لكل السيناريوهات، ووضعت الخطط اللازمة لمرحلة ما بعد خامنئي”، مضيفاً: إن “الخطوط الحمراء لإيران تم تجاوزها، ويجب أن يدفع الأعداء ثمن هذه الجريمة النكراء، بالنسبة لنا، لم يعد الأمر مجرد صراع أو حرب، بل هو وقت الانتقام”.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، لليوم الثاني، توجيه ضربات لأهداف داخل الأراضي الإيرانية، بينها العاصمة طهران، باستخدام ذخائر دقيقة أُطلقت من الجو والبر والبحر، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من القادة الإيرانيين، بينهم خامنئي، وقائد الحرس الثوري، ووزير الدفاع.

وردت إيران بضربات صاروخية على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل إسرائيلية، وإصابة أكثر من 100، كما اعتدت على خمس دول خليجية والأردن، ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين في الإمارات وقطر.