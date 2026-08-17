أنقرة-سانا
زودت تركيا المسيرة البحرية “مارلين” بتقنية زرع الألغام، من خلال دمج عدد من الخصائص المطورة في إطار الصناعات الدفاعية التركية.
وذكرت وكالة الأناضول، اليوم الإثنين، أن عملية تطوير المركبة جرت بالشراكة بين حوض ”سفينة” لبناء السفن وشركة “أسيلسان”، بتنسيق من رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.
وفي إطار الأعمال المشتركة بين مركز أبحاث الأنظمة الاستراتيجية غير المأهولة التابع لحوض ”سفينة” وشركة “كوتش” للدفاع، أنزلت “مارلين” لغم القاع الذكي “مالامان” في البحر ذاتياً وعن بعد.
و”مارلين” هي أول مركبة بحرية تركية مسلحة غير مأهولة، ودخلت ترسانة القوات البحرية بالعام 2024، ومع القدرة الجديدة التي اكتسبتها، تحقق تقدماً مهماً في مجال عمليات زرع الألغام البحرية، وبذلك، تعزز تركيا موقعها ضمن عدد محدود من الدول التي تمتلك هذه القدرة، ومن المتوقع أن تشكل هذه الخاصية عنصر قوة للبحرية التركية في العمليات المستقبلية، لما توفره من سرعة وتقليل للمخاطر ومرونة عملياتية ومستوى مرتفع من التخفي.
تركيا تزود مسيرتها البحرية “مارلين” بإمكانية زرع الألغام
أنقرة-سانا