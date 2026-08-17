تركيا تزود مسيرتها البحرية “مارلين” بإمكانية زرع الألغام

photo 2026 08 17 17 24 53 تركيا تزود مسيرتها البحرية "مارلين" بإمكانية زرع الألغام
مصدر الصورة_وكالة الأناضول

أنقرة-سانا ‏
 
زودت تركيا المسيرة البحرية “مارلين” بتقنية زرع الألغام، من خلال دمج عدد من الخصائص ‏المطورة في إطار الصناعات الدفاعية التركية.‏
 
وذكرت وكالة الأناضول، اليوم الإثنين، أن عملية تطوير المركبة جرت بالشراكة بين حوض ‏”سفينة” لبناء السفن وشركة “أسيلسان”، بتنسيق من رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.‏
 
وفي إطار الأعمال المشتركة بين مركز أبحاث الأنظمة الاستراتيجية غير المأهولة التابع لحوض ‌‏”سفينة” وشركة “كوتش” للدفاع، أنزلت “مارلين” لغم القاع الذكي “مالامان” في البحر ذاتياً وعن ‏بعد.‏
 
و”مارلين” هي أول مركبة بحرية تركية مسلحة غير مأهولة، ودخلت ترسانة القوات البحرية بالعام ‌‏2024، ومع القدرة الجديدة التي اكتسبتها، تحقق تقدماً مهماً في مجال عمليات زرع الألغام البحرية، ‏وبذلك، تعزز تركيا موقعها ضمن عدد محدود من الدول التي تمتلك هذه القدرة، ومن المتوقع أن ‏تشكل هذه الخاصية عنصر قوة للبحرية التركية في العمليات المستقبلية، لما توفره من سرعة وتقليل ‏للمخاطر ومرونة عملياتية ومستوى مرتفع من التخفي.‏
 

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