“ستموت حضارة بأكملها الليلة”… آخر سلسلة تهديدات ترامب لإيران

واشنطن-سانا

الثامنة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة ساعة حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصعيد الحرب ضد إيران في تهديده الأخير كي توافق على صفقة تشمل إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

وسبق لترامب أن حدد مواعيد نهائية منذ بدء الحرب، حيث قال في تصريحات سابقة: إن الجيش الأمريكي قد يقصف الجسور ومحطات توليد الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية في إيران حتى يدمرها تماماً، في حال عدم الوصول إلى اتفاق ضمن المهلة المحددة قبل أن يمدد تلك المواعيد.

إلا أن ترامب، وفقاً لمنشوره الأخير اليوم الثلاثاء، ينوي الالتزام بموعده النهائي هذه المرة، والقيام بشنّ هجوم مدمر على إيران، إذ قال: “لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث”.

ومع دخول الساعات الأخيرة من المهلة التي منحها ترامب لطهران، وربما تكون الأخيرة، لمنع التصعيد، أضاف ترامب في منشوره: “سنعرف ذلك الليلة، فهي واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم.. سبعة وأربعون عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً.. بارك الله الشعب العظيم في إيران!”.

وكان أول موعد نهائي أعلن عنه ترامب في الـ 21 من آذار الماضي حين هدّد بأنه سيضرب ويدمر محطات الطاقة بدءاً بأكبرها إذا لم تُعد إيران فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة، وبعد يومين أجّل الضربات مدة 5 أيام وقال: إن محادثات جيدة ومثمرة جرت حينها.

وفي الـ 27 من آذار حدّد ترامب ثالث موعد نهائي حين قال: إنه سيؤجل مهاجمة محطات الطاقة مدة 10 أيام أخرى ليصبح الموعد يوم أمس الـ 6 من نيسان، إلا أنه مع اقترابه حذر إيران يوم الجمعة من أنّ أمامها 48 ساعة قبل أن يطلق الجحيم، ليعود ويكرّر تهديداته يوم الأحد الماضي.

أمّا التهديد الأحدث فكان اليوم الثلاثاء حين نشر رسالة على منصة “تروث سوشيال” قال فيها: “ستموت حضارة بأكملها الليلة ولن تعود أبداً”، مضيفاً: “لا أريد ذلك لكنه على الأرجح سيحدث”، وذلك إذا لم تستجب إيران لإنذاره النهائي بقبول مطالب الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس حذّر اليوم أيضاً قائلاً: “عليهم أن يعرفوا أن لدينا أدوات في جعبتنا لم نقرر استخدامها بعد، ويمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يقرر استخدامها، وسيقرر استخدامها إن لم يغير الإيرانيون نهجهم”.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن “الفجوة كبيرة جداً بين الموقفين الأمريكي والإيراني إلى الحد الذي يصعب معه تضييقها قبل المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي”.

سيبقى الوضع متوتراً حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة في انتظار ما قد تحمله الساعات المقبلة من تصعيد في الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، عقب المهل التي حددها ترامب، أو ربما إمكانية أن يمدّد ترامب المهلة كما فعل في مرات سابقة.