رئيس ليتوانيا يعلن تأييده الانضمام إلى التحالف الأمريكي في مضيق هرمز

فيلنيوس-سانا

أعلن رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا اليوم الخميس، أنه يؤيد انضمام بلاده إلى بعثة تقودها الولايات المتحدة، لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه سيعرض هذا الاقتراح على مجلس الدفاع الوطني.

ونقلت وكالة “رويترز” عن نوسيدا قوله خلال مؤتمر صحفي في فيلنيوس: “تلقينا الاقتراح الأمريكي للانضمام إلى التحالف الرامي إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأعتزم عرض هذا الاقتراح قريباً على مجلس الدفاع الوطني”.

وأضاف: “سنحتاج إلى تفويض من البرلمان”.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال كشفت في وقت سابق اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية دعت سفاراتها حول العالم إلى العمل على إقناع الدول الحليفة بالانضمام إلى تحالف دولي جديد يهدف إلى تأمين المضيق.

وقد فرضت كل من الولايات المتحدة وإيران إجراءات مشددة على حركة الملاحة، في مضيق هرمز في وقت وصلت فيه المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود.