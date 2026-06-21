ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على ‏غزة إلى 73.032 قتيلاً

‎

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع ‏غزة منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023،‏ إلى ‌‏73.032 قتيلاً، و173357 جريحاً‎.‎

‎ ‎

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر ‏طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، قولها: إن ‏مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع ‏والعشرين الماضية 9 قتلى جدد، و41 إصابة‎.‎

‎ ‎

وأشارت إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار ‏في الـ 10 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 1,021 ‏قتيلاً، وإجمالي الإصابات إلى 3,249، فيما جرى ‏انتشال 784 جثماناً‎.‎

‎ ‎

وأوضحت المصادر، أنه لا يزال عدد من الضحايا ‏تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم ‏الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه ‏اللحظة‎.‎

‎ ‎

وتأتي هذه الحصيلة في وقت تتواصل فيه جرائم ‏حرب الاحتلال بحق الشعب ‏الفلسطيني في قطاع ‏غزة، وما يرافقها من ‏دمار واسع في البنية التحتية ‌‏والأحياء السكنية، إضافةً إلى تدهور حاد في ‏الأوضاع ‏الإنسانية رغم وقف اطلاق النار الهش.‏

‎ ‎