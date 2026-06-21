ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على ‏غزة إلى 73.032 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 73.032 قتيلاً، و173357 جريحاً.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، قولها: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 قتلى جدد، و41 إصابة.
وأشارت إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 1,021 قتيلاً، وإجمالي الإصابات إلى 3,249، فيما جرى انتشال 784 جثماناً.
وأوضحت المصادر، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
وتأتي هذه الحصيلة في وقت تتواصل فيه جرائم حرب الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما يرافقها من دمار واسع في البنية التحتية والأحياء السكنية، إضافةً إلى تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية رغم وقف اطلاق النار الهش.