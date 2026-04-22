ماكرون يعلن مقتل جندي فرنسي ثان من قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

باريس-سانا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، وفاة جندي فرنسي من قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل” متأثراً بجروح أصيب بها في وقت سابق بجنوب لبنان.

ووفقاً لقناة “فرانس 24” أوضح ماكرون أن “انيسيه جيراردان” نُقل يوم الإثنين الماضي إلى فرنسا بعد إصابته البالغة في لبنان”، مؤكداً أنه “توفي اليوم متأثراً بجراحه”.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الفرنسيين من قوات اليونيفيل الذين قتلوا في جنوب لبنان إلى جنديين.

وكانت اليونيفيل أعلنت في الـ 18 من نيسان الجاري مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 عندما تعرضت دورية تابعة لها لإطلاق نار جنوب لبنان، وقال ماكرون حينها: إن كل المؤشرات تفيد بأن المسؤولية تقع على عاتق ميليشيا “حزب الله”.

وطالبت الرئاسة الفرنسية على إثر الحادثة السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على الجناة، وتحمّل مسؤولياتها إلى جانب اليونيفيل.

وأدان الرئيس اللبناني جوزاف عون استهداف الكتيبة الفرنسية في يونيفيل وتعهّد بملاحقة المتورطين.