مصرع ثلاثة أشخاص جراء فيضانات اجتاحت فنزويلا

كراكاس-سانا‏

‏ لقي ثلاثة أشخاص، بينهم فتاتان، مصرعهم جراء أمطار غزيرة وفيضانات اجتاحت العاصمة الفنزويلية كراكاس ومناطق أخرى ‏في البلاد.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس قسم الإطفاء في كراكاس بابلو أنطونيو بالاسيوس سالازار قوله في بيان: إن سيولاً مفاجئة ‏جرفت فتاتين قاصرتين، ما أدى إلى وفاتهما. ‏

كما توفيت امرأة تبلغ من العمر 49 عاماً إثر انهيار جدار بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، فيما غمرت المياه ما لا ‏يقل عن 30 منزلاً في مدينة سوكري شرق البلاد.‏

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت بين ليل السبت وصباح الأحد في اقتلاع أشجار وتدمير خيام كان يقيم فيها أشخاص نزحوا ‏جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد في حزيران الماضي.‏

وكان زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر ضربا فنزويلا في الـ24 من حزيران الماضي، وخلفا آلاف الضحايا ‏والنازحين وأضراراً واسعة في مناطق شمال العاصمة كراكاس.‏