مصرع ثلاثة أشخاص جراء فيضانات اجتاحت فنزويلا

كراكاس-سانا
لقي ثلاثة أشخاص، بينهم فتاتان، مصرعهم جراء أمطار غزيرة وفيضانات اجتاحت العاصمة الفنزويلية كراكاس ومناطق أخرى في البلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس قسم الإطفاء في كراكاس بابلو أنطونيو بالاسيوس سالازار قوله في بيان: إن سيولاً مفاجئة جرفت فتاتين قاصرتين، ما أدى إلى وفاتهما.
كما توفيت امرأة تبلغ من العمر 49 عاماً إثر انهيار جدار بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، فيما غمرت المياه ما لا يقل عن 30 منزلاً في مدينة سوكري شرق البلاد.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت بين ليل السبت وصباح الأحد في اقتلاع أشجار وتدمير خيام كان يقيم فيها أشخاص نزحوا جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد في حزيران الماضي.
وكان زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر ضربا فنزويلا في الـ24 من حزيران الماضي، وخلفا آلاف الضحايا والنازحين وأضراراً واسعة في مناطق شمال العاصمة كراكاس.