استطلاع: الناخبون الأمريكيون يفضلون الديمقراطيين لإدارة الاقتصاد

واشنطن-سانا

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إبسوس”، أن الناخبين الأمريكيين يفضلون الحزب الديمقراطي على الجمهوري في إدارة الاقتصاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

وأوضح الاستطلاع الذي نشرته الوكالة، اليوم الثلاثاء، أن 37 بالمئة من الناخبين المسجلين الذين شملهم الاستطلاع يرون أن الديمقراطيين يمتلكون النهج الأفضل تجاه الاقتصاد الأمريكي، مقابل 36 بالمئة اختاروا الجمهوريين، فيما قال 27 بالمئة إنهم غير متأكدين أو يفضلون حزباً آخر.

وأشار الاستطلاع إلى أن الجمهوريين حافظوا على تقدمهم في ملف الاقتصاد خلال معظم فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، وكذلك خلال فترة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، وحتى بداية الولاية الثانية لترامب.

وكان ترامب، أرجع الفضل إلى قضيتي الهجرة والتضخم، باعتبارهما من أبرز العوامل التي ساعدته على الفوز وإعادة انتخابه عام 2024، ويؤكد باستمرار أنه أكثر قدرة من الديمقراطيين على إدارة الاقتصاد الأمريكي.