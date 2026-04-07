الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار ينهي الاعتداءات الإيرانية

أبوظبي-سانا

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن بالغ أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد إطار واضح للتعاون الدولي، يهدف لإنهاء الاعتداءات والتهديدات الإيرانية غير القانونية ضد الاقتصاد العالمي.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): إن إخفاق مجلس الأمن، في اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن، ومحاولات عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز لا يقلل من جسامة هذه الأزمة ولا من عزم دولة الإمارات.

وشددت الخارجية، على أهمية أن يظل مضيق هرمز مفتوحاً أمام الجميع، وأن تُصان حرية الملاحة فيه، مؤكدة أنه لا يجوز لأي دولة أن تمتلك القدرة على عرقلة شرايين التجارة العالمية أو دفع العالم نحو حافة أزمة اقتصادية.

ونوهت الوزارة بجهود مملكة البحرين وقيادتها في مجلس الأمن، مؤكدة مواصلة العمل لحشد الجهود الدولية، لإعادة فتح مضيق هرمز، والعمل مع جميع الشركاء لضمان أمن الملاحة واستعادة تدفق التجارة العالمية.

وأخفق مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في تبني مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين، بشأن فتح مضيق هرمز في الخليج العربي وتأمين الملاحة فيه، وذلك بعد استخدام كل من روسيا والصين حق النقض “الفيتو”، فيما امتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت.