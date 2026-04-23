الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملات الاعتقال وإغلاق الطرق في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، منفذة حملات اعتقال خلال اقتحامها عدداً من البلدات والمناطق، وأمعنت في التضييق عليهم عبر نصب المزيد من الحواجز.

مداهمات واعتقالات

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم الخميس، فلسطينيين اثنين من مدينة طولكرم في الضفة الغربية بعد مداهمة منزليهما في الحي الشرقي للمدينة، إضافةً إلى اعتقال فلسطيني وطفليه في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات “بيت أمر” و” إذنا” و”دورا ” و”دير سامت” بالخليل، وداهمت عشرات المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، قبل أن تعتقل عشرة أشخاص بينهم محامية.

كما اقتحم جنود الاحتلال بلدة برقين غرب جنين شمال الضفة الغربية، وداهموا عدة منازل واعتقلوا عدداً من الفلسطينيين.

وفي قرية حوسان غرب بيت لحم تعمدت دورية إسرائيلية دهس شاب فلسطيني، قبل أن تعتقله، ما أدى إلى إصابته بجروح لم تعرف طبيعتها بعد.

وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة آلياتها، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى بلدة بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة، وحي رأس شحادة في بلدة عناتا شرقاً، دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.

حواجز واقتحامات للتضييق على الفلسطينيين

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز تياسير وصول عشرات المعلمين إلى مدارس الأغوار الشمالية شمال شرق الضفة.

وأفاد مدير التربية والتعليم في طوباس عزمي بلاونة، بأن الاحتلال منع حوالي مئة معلم ومعلمة من الوصول إلى المدارس في قرى الأغوار الشمالية، قبل أن يغلق الحاجز بشكل كامل أمام حركة المواطنين، ما دفعهم إلى العودة، وعدم تمكنهم من الوصول إلى أماكن عملهم.

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية في منطقة “عقبة حسنة”، المدخل الرئيسي لبلدتي بتير ونحالين، وقريتي حوسان، ووادي فوكين، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين الداخلين إليها، فيما منعت الخروج منها.