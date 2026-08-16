تحت وطأة الرسوم.. الاستثمارات الألمانية في الولايات المتحدة تتراجع 80 %

برلين-سانا

خفّضت الشركات الألمانية استثماراتها المباشرة في الولايات المتحدة إلى 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2026، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أعوام.

وقالت الباحثة من المعهد الاقتصادي الألماني سامينا سلطان في حديث لرويترز اليوم الأحد: “إن هذا الاتجاه التنازلي يتواصل منذ النصف الثاني من عام 2025، حيث تراجع حجم الاستثمارات الألمانية في أمريكا بما يقارب الثلثين على أساس سنوي و80 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024” .

ضغوط الرسوم الجمركية

وعزت سلطان السبب وراء هذا التراجع الحاد الى سياسة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات شركاء واشنطن التجاريين، ما دفع الشركات الألمانية إلى إعادة تقييم قرارات الاستثمار طويلة الأجل.

وفي محاولة لتخفيف أثر الرسوم المحتملة، توصّل الاتحاد الأوروبي العام الماضي إلى اتفاق مع واشنطن يتضمن تعهدات باستثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، بهدف حماية صادراته من زيادات جمركية واسعة.

فجوة شاسعة

وتكشف المقارنات التاريخية أن متوسط الاستثمارات الألمانية في أمريكا خلال النصف الأول من السنوات الخمس السابقة لجائحة كورونا بلغ 15.8 مليار يورو، أي نحو أربعة أضعاف المستوى المسجل في 2026.

ومع ذلك، يشير المعهد الاقتصادي الألماني إلى أن الفترة بين 2020 و2023 تأثرت بظروف استثنائية مرتبطة بالجائحة وتدفّقات استثمارية صافية إلى الخارج.

وكانت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه حذرت في تموز الماضي من أن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 %على واردات الاتحاد الأوروبي سيضر بأوروبا والولايات المتحدة، وسيكون أيضاً له تأثير قوي على الاقتصاد والمستهلكين في كلا الجانبين.

وحذّر المعهد الاقتصادي الألماني في وقت سابق من مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية لجهة حالة عدم اليقين الناجمة عن التصعيد التجاري وغياب الأمن التخطيطي، مرجحاً أن يضعف ذلك استثمارات الشركات الألمانية بصورة أكبر.