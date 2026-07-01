مسلحون يختطفون 37 شخصاً في هجوم على مدرسة شمال شرق نيجيريا

أبوجا-سانا



أعلن مسؤولون نيجيريون أن مجموعات مسلحة اختطفت ما لا يقل عن 36 طالباً وموظفاً واحداً من مدرسة ثانوية في بلدة لاسا شمال شرق نيجيريا، مشيرين إلى أنهم لا يزالون قيد الاحتجاز، في حين جرى إنقاذ ثمانية آخرين.



ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين قولهـم: “إن الهجوم الذي وقع أول أمس، استهدف الطلاب في مدرسة (جافرنمنت داي) الثانوية، في وقت كانوا يؤدون فيه امتحاناتهم في البلدة الواقعة بولاية بورنو”، وهي منطقة تعاني منذ سنوات من اضطرابات وأعمال عنف مستمرة.



من جهته، أوضح مفوض التعليم في ولاية بورنو لوان أبا واكيلبي أن المحتجزين يتوزعون بين 25 طالبة و11 طالباً، إضافة إلى موظف واحد، لافتاً إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إنقاذ ثمانية أشخاص بينهم نائب مدير المدرسة.



وتشهد مناطق واسعة من شمال ووسط نيجيريا تصاعداً في أعمال العنف التي تنفذها مجموعات مسلحة تنشط في عمليات الخطف مقابل الفدية وسرقة الماشية، وفرض الإتاوات على السكان، ولا سيما المزارعون.