مقتل شخصين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على النبطية بجنوب لبنان

بيروت-سانا

أسفرت غارة إسرائيلية على محافظة النبطية في الجنوب اللبناني، اليوم الجمعة، عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: “إن غارة للعدو الإسرائيلي على النبطية الفوقا أدت إلى سقوط قتيلين و10جرحى”.

كما استهدفت مسيّرات تابعة للاحتلال بلدة مجدل زون في قضاء صور وبلدتي برعشيت وياطر في قضاء بنت جبيل.

واستهدف القصف المدفعي كذلك، الأطراف الغربية لبلدتي بني حيان وطلوسة، وكذلك محيط بلدة كفرشوبا.

كما استهدفت دبابة ميركافا متمركزة في بلدة البياضة، بلدة المنصوري بعدة قذائف، وتعرضت تلال مجدل زون وكذلك المنصوري في القطاع الغربي صباح اليوم، لقصف مدفعي متقطع.

وتعرض وادي الحجير وأطراف ومحيط بلدات فرون والغندورية وتولين، لقصف إسرائيلي بالقذائف المدفعية من العيار الثقيل 155 ملم، فيما تعرضت بلدتا الصوانة وقلاويه لقصف مدفعي متقطع.

وكانت سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات بمحافظة النبطية أمس الخميس، أدت إلى مقتل تسعة أشخاص، وإصابة 13 آخرين بجروح، إضافةً إلى أضرار مادية كبيرة.

وارتفعت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 2586 قتيلاً و8020 جريحاً، وفقاً لبيانات رسمية.