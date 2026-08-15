ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية إلى 13 قتيلاً

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت منزلاً في قضاء النبطية جنوب لبنان إلى 13 قتيلاً و14 جريحاً.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزارة قولها: إن عناصر الدفاع المدني اللبناني نفذوا، إثر الغارة التي استهدفت بلدة دير الزهراني، عمليات بحث وإنقاذ ورفع للأنقاض في موقع الاستهداف، وتمكنوا من انتشال جثامين ستة قتلى من تحت الأنقاض، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقتل سبعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في وقت سابق اليوم جراء غارة شنها الطيران الإسرائيلي على منزل في أطراف بلدة أنصار جنوب لبنان، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أدان في وقت سابق اليوم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق جنوب لبنان، ولا سيما على منطقة النبطية ومحيطها، معتبراً أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق.

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل أبرما في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص أساساً على نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها بجنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.