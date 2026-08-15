الرئيس اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وخروقات اتفاق الإطار تهدد المسار التفاوضي

بيروت-سانا

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم السبت، الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب، ولا سيما على منطقة النبطية ومحيطها.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية في منشور لها عبر منصة “إكس” أن عون أدان كذلك خروقات إسرائيل المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية والقوانين الدولية بحماية المدنيين، ما أدى إلى مقتل عائلة كاملة من بلدة أنصار.

واعتبر عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق.

وقتل سبعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في وقت سابق اليوم، جراء غارة شنها الطيران الإسرائيلي على منزل في أطراف بلدة أنصار في قضاء النبطية، ما أدى إلى تدميره بالكامل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين بغارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوب لبنان.

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل أبرما في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص أساساً على نزع سلاح الجماعات المسلحة، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها بجنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.